To nie Karaiby!

Przypomnijmy, do tragicznych zdarzeń doszło na początku sierpnia. Pan Paweł wybrał się z bratem na ryby. Przyjemny pobyt nad wodą zmienił się w koszmar. Jak mówił na antenie TVN24 mł. insp. Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji, jeden z mężczyzn przez nieuwagę kopnął gniazdo szerszeni. - W momencie, gdy owady wydostały się na zewnątrz, mężczyzna obserwował sytuację z daleka, ale po jakimś czasie postanowił wrócić w to miejsce, żeby zabrać swój sprzęt wędkarski. Wówczas doszło do ataku - mówił rzecznik policji.

Jak tłumaczył brat pana Pawła, 52-latek miał zostać ukąszony najprawdopodobniej przez cztery szerszenie i po kilku minutach stracił przytomność. Mimo, iż służby ratunkowe pojawiły się na miejscu bardzo szybko, nie udało się go uratować.

Jak twierdzą w rozmowie z "Faktem" bliscy 52-latka, mężczyzna nie bał się szerszeni, gdyż w okolicy jest ich bardzo dużo. Niewykluczone, że mógł on być uczulony na jad tych owadów i mogło dojść do wstrząsu anafilaktycznego. Jednak przy wielokrotnym ukąszeniu szerszeni jad może być równie niebezpieczny, gdyż jest bardziej toksyczny niż jad pszczół czy os. Okoliczności zdarzenia mają wyjaśnić wyniki badań zlecone w ramach śledztwa.

Tragicznie zmarły mężczyzna został pochowany na tutejszym cmentarzu. Był bardzo lubiany przez sąsiadów, a jego tragiczna śmierć wstrząsnęła wszystkimi. - To był dobry człowiek, a jego śmierć jest taka bezsensowna – mówił "Faktowi" jeden z mieszkańców Samarzewa.

Szerszenie atakują najczęściej, gdy czują zagrożenie, a w przypadku tych owadów najbardziej chronione jest gniazdo, dlatego lepiej się do niego nie zbliżać, by ich nie prowokować.

Sonda Czy boisz się os, pszczół, szerszeni? Tak, zawsze je przeganiam Nie, grunt to zachować spokój