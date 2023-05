Ukrainka stworzyła dzieciom rodzinny dom. W środku biła tłuczkiem do mięsa. Zmuszała do okropności

Poznan. Wyrzut chemikaliów w galerii handlowej M1. Kobieta trafiła do szpitala

Ufo, część maszyny rolniczej, a może rakiety? Nikt jeszcze nie wie, co spadło na dom w Rakowie na wschodzie Wielkopolski. Wiadomo, że przedmiot jest żeliwny i waży 4 kilogramy. Jak podało radio RMF, dziwny przedmiot przebił dach i zatrzymał się na podłodze strychu. Do zdarzenia doszło wczesnym popołudniem 4 kwietnia. W domu było słychać potężny huk.

- Byłem w pracy. Syn akurat był w domu. Napalił w piecu w kotłowni. Poszedł do góry. Włączył muzykę i po chwili coś huknęło. Nie wiedział, co się stało. Biegał po domu. Wyszedł na podwórko, popatrzył - nic nie ma. Poleciał do kotłowni. Myślał, że może piec huknął - relacjonuje w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Krzysztofem Zasadą mieszkaniec Rakowa.

Sprawą zajmują się już wielkopolscy śledczy

Poproszono już o pomoc Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, która ustaliła, że w czasie, gdy żeliwny przedmiot zniszczył dach, nad Rakowem przelatywał samolot do Irlandii. Sprawdzono już jednak, czy nie odpadła od niego jakaś część, ale maszyna okazała się kompletna. W sprawie powołani zostaną biegli, bo być może przedmiot, który przebił dach mieszkańców Rakowa odpadł… z maszyny rolniczej.

Sonda Czy wierzysz w UFO? Tak Nie