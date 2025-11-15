Nieznana kobieta wyłowiona z rzeki w Pile. Policja prosi o pomoc w identyfikacji!

2025-11-15

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Pile prowadzą czynności identyfikacyjne w sprawie zwłok kobiety wyłowionych 7 listopada z rzeki Gwdy w pobliżu ulicy Zakopiańskiej. Policja publikuje rysopis i zdjęcia ubrań kobiety oraz prosi wszystkich, którzy mogą pomóc w ustaleniu jej tożsamości, o kontakt.

Do tragicznego odkrycia doszło 7 listopada bieżącego roku, kiedy to w rejonie ulicy Zakopiańskiej w Pile z rzeki Gwdy wyłowiono ciało nieznanej kobiety. Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Pile, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Pile prowadzone są czynności mające na celu ustalenie tożsamości kobiety.

Policja podała szczegółowy rysopis i cechy charakterystyczne nieznanej osoby: kobieta miała około 70 lat, ważyła około 55 kilogramów, mierzyła 155 centymetrów wzrostu i miała krótkie siwe włosy. Jak informują funkcjonariusze, posiadała stomię (bez woreczka), miała wycięty woreczek żółciowy oraz liczne ślady po operacjach, w tym starą bliznę na prawym kolanie. Ciało było pozbawione znamion charakterystycznych dla szczepionek, a najprawdopodobniej kobieta była osobą palącą.

W momencie ujawnienia kobieta była ubrana w granatową puchową kurtkę, szaro-czarny sweter w paski oraz ciemne buty. Policja zamieściła zdjęcia ubrań, w których została znaleziona, by ułatwić identyfikację.

- Wszystkie osoby, które posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu tożsamości kobiety, proszone są o kontakt z policjantami pod numerem telefonu: 47 77 414 44 lub 47 77 415 60 – apeluje Komenda Powiatowa Policji w Pile.

Funkcjonariusze podkreślają, że każda informacja, nawet z pozoru drobna, może okazać się kluczowa dla ustalenia tożsamości zmarłej oraz wyjaśnienia okoliczności jej śmierci. Policja prosi mieszkańców o wrażliwość i współpracę w tej trudnej sprawie.

POLICJA PIŁA