Niezwykła inicjatywa dla niewidomych dzieci! Pod Poznaniem powstała Biblioteka Zapachów [ZDJĘCIA, WIDEO]

To obrzydliwe!

Niezwykła inicjatywa dla niewidomych dzieci! Pod Poznaniem powstała Biblioteka Zapachów

Perfumy, zioła, olejki eteryczne, pył z bursztynu, a nawet zapachy lokomotywy czy kupy słonia! Takie zapachy - w jednym miejscu - zgromadzili pedagodzy ze szkoły dla dzieci niewidomych i niedowidzących.

Wszystko po to, by specjaliści z ośrodka w Bibliotece Zapachów mogli prowadzić zajęcia edukacyjne dla uczniów. To doskonała nauka zapachów i aromatoterapia, doświadczenia, których w życiu niewidzących dzieci nie można przecenić. Zapach jest niezwykle istotnym zmysłem w funkcjonowaniu osób niewidomych.

Pracownia podzielona jest na działy tematyczne, między innymi skład apteczny (mieszanki ziół, medykamenty), komponenty spożywcze, olejki eteryczne, przyprawy czy aromaty perfumeryjne.

- Mamy także flakony, które dzieci mogą dotykać i porównywać, np. Do greckiej kolumny, piramidy egipskiej czy do rajskiego jabłka, które jest oplecione przez węża - mówi opiekunka Biblioteki Zapachów dr Magdalena Ciura.

Aromaty, zapachy i flakony do aromatorium, które jest ewenementem na skalę całej Europy, przynosili z domów nauczyciele, uczniowie, ale także mieszkańcy Poznania i reszty kraju. Zapach kupy słonia dostarczyło np. poznańskie ZOO.