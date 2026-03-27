Pani Ludwika chodzi na siłownię i lubi kebaba. Właśnie skończyła 100 lat!

Długie życie i ogromne doświadczenie

Życie pani Ludwiki to dowód, że hart ducha i optymizm pomaga na wszystkie przeciwności losu. Druga wojna światowa wybuchła, gdy miała 13 lat. Kobieta o mało nie została wywieziona do obozu koncentracyjnego, ale udało jej się tego uniknąć. Po wojnie też nie miała lekko. Trójkę dzieci wychowała samotnie, jednocześnie ciężko pracując w szwalni. Napędzała ją zawsze rodzina, która była, jest i będzie dla niej najważniejsza. Pani Ludwika doczekała się 4 wnucząt, 7 prawnucząt oraz 1 praprawnuka i jest z tego powodu niezwykle dumna. Teraz, mając już sto lat, imponuje wszystkim swoim optymizmem i podejściem do życia.

Prezydentka odwiedziła 100-latkę

Jak poinformowała Beata Klimek, prezydentka Ostrowa Wielkopolskiego, która odwiedziła seniorkę z życzeniami, pani Ludwika zamiast spędzać czas przed telewizorem czy komputerem, wybiera spacery ze swoim ukochanym pieskiem, odwiedza okoliczną siłownię, a od czasu do czasu chętnie wybiera się także na… kebaba.

Z okazji pięknego jubileuszu pani Ludwika otrzymała wiele serdecznych życzeń.

- Pani Ludwiko, w imieniu wszystkich mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego życzę Pani niesłabnącego zdrowia, tej samej pogody ducha i jeszcze wielu wspólnych spacerów - życzyła seniorce prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, Beata Klimek.

6

