i Autor: Shutterstock; Tomasz Kawka/East News Gęsta mgła doprowadziła we wtorek, 5 listopada, do paraliżu lotniska Ławica w Poznaniu

Pogoda zaskoczyła pilotów

Paraliż lotniska Ławica w Poznaniu! Tyle lotów odwołano. Znamy przyczynę

Gęsta mgła doprowadziła we wtorek, 5 listopada, do paraliżu lotniska Ławica w Poznaniu. Na ten moment odwołano już trzy loty: do Warszawy, Frankfurtu i Monachium, a część samolotów skierowano na lotnisko we Wrocławiu. Jeśli w kursowaniu samolotów dochodzi do opóźnień z powodu złej pogody, pasażerom nie przysługują odszkodowania.