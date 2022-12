Patrycja założyła łyżwy i jeździła po chodniku! Nagranie z Krzyża Wielkopolskiego jest hitem TikToka!

Patrycja Myrda, na co dzień świeżo upieczona mama na macierzyńskim, która hobbystycznie robi makramy, łyżwy miała na nogach trzy razy w życiu. - Częściej jeżdżę na rolkach - mówi. Gdy w poniedziałkowy wieczór (19 grudnia 2022 r.) nasza rozmówczyni wyjrzała przez okno i zorientowała się, że na chodnikach w Krzyżu Wielkopolskim jest lodowisko, postanowiła od razu to wykorzystać. - To był prawdziwy spontan - przyznaje.

Krzyż Wielkopolski. Jeździła na łyżwach po chodniku! Nagranie jest hitem internetu

Patrycja Myrda założyła łyżwy i ruszyła do miasta. Śliskie drogi są powodem wielu wypadków, kolizji, a nawet tak jak w Warszawie nieszczęść (38-letni mężczyzna wywrócił się na oblodzonym chodniku i zmarł). W Poznaniu ulice zamieniły się w lodowiska. Karetki nie nadążały z dojazdem do poszkodowanych, więc do pomocy musiała ruszyć straż pożarna. Pani Patrycja postanowiła jednak wykorzystać to, co zgotowała nam pogoda.

Synoptycy zapowiadają już jednak ciepły front atmosferyczny. Do Polski będzie napływało ciepłe powietrze, więc pani Patrycja nie będzie już miała raczej okazji pojeździć na chodnikowym lodowisku. Zobaczcie jej nagranie, które podbiło internet!

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym Facebooku oraz na mailu - miasta@se.pl.

Mieszkanka Krzyża jeździła po chodniku... na łyżwach! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.