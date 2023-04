Piękne łabędzie umierają w męczarniach. Wszystko przez to, że babcie chcą sprawić radość dzieciom. "3 kg w brzuchu"

Gniezno: Piękny łabędź umarł w męczarniach. W żołądku znaleziono 3 kg chleba

- Karmisz ptaki chlebem? To musisz wiedzieć, że je zabijasz. 12 kwietnia odszedł kolejny łabędź. W jego żołądku znaleziono 3 kg chleba. Do jego śmierci przyłożyli się mieszkańcy Gniezna. Dzięki nim samica już nie wróci do gniazda, by wysiedzieć i odchować swoje potomstwo - przekazała za pośrednictwem Facebooka Fundacja Kundelek.

To kolejny przypadek śmierci ptaka i zapewne nie ostatni. W marcu, z tego samego powodu, odszedł łabędź we Wrocławiu. W międzyczasie w cierpieniach odeszło pewnie wiele kaczek oraz łabędzi, o których nie dowiedział się internet.

- Tych śmierci można uniknąć w prosty sposób. Nie dokarmiać ptaków chlebem! Kiedyś jedna ze starszych kobiet, której zwróciłam uwagę zapytała "co w takim razie mam zrobić z suchy chlebem?". Proste - wyrzucić do kosza a następnym razem kupić mniej lub zamrozić. Nawet jeśli jeszcze gdzieś tkwi przekonanie, że wyrzucanie chleba jest grzechem, to chyba skazanie ptaka na cierpienie i śmierć nadal jest większym grzechem? A właśnie to robią chlebowi dokarmiacze - wyjaśniają przedstawiciele Fundacji Kundelek.

Czym można dokarmiać ptaki?

Obecnie niczym. Jest wiosna, ptaki sobie poradzą. Ale dobrze wiem, że czasem ciężko to wytłumaczyć np. dziecku, które chce dokarmiać ptaki. Wtedy przygotujmy na spacer:

surowe lub gotowane (bez soli) warzywa pokrojone w drobną kostkę

otręby, płatki owsiane

ziarna zbóż np. owies, kukurydza, pszenica

Pokarm rzucamy na ziemię, nie do wody. - Po pierwsze ptakom łatwiej jest podjąć pokarm z podłoża, a po drugie nie zanieczyszczamy wtedy wody - apelują członkowie fundacji.

