Policjant z Wielkopolski postrzelony w głowę! Zdemaskował oszustów i omal nie zginął

Do zdarzenia doszło na głównej ulicy Sarbinowa, bo właśnie tam trzech mężczyzn zorganizowało nielegalną grę “w trzy kubki”, jak informuje Komenda Miejska Policji w Koszalinie. Policjant z Wielkopolski, przebywający z rodziną na urlopie, zorientował się, że ta gra to oszustwo. Miedzy 52-letnim turystą, a jednym z organizatorów gry doszło do awantury, która zakończyła się strzałem z wiatrówki w jego kierunku. - W wyniku poniesionych obrażeń mężczyzna trafił z urazem głowy do koszalińskiego szpitala - ujawnia nam rzecznik KMP w Koszalinie.

Policjanci z mieleńskiego i II komisariatu natychmiast zaczęli wykonywać czynności procesowe i operacyjne, w wyniku których ustalili świadków oraz rysopis sprawcy. Niedługo po zdarzeniu 21- letni mężczyzna został zatrzymany i już usłyszał zarzut narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Decyzją prokuratora został objęty policyjnym dozorem.

