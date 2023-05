Potworny wypadek przerwał życie 18-letniego Macieja. Zderzył się autem ze swoim kolegą

Zatłukli 53-latka na śmierć! Wstrząsające ustalenia. Najpierw go skatowali, a potem wyrzucili ciało?!

Nie żyje 18-letni Maciej. Zginął w potwornym wypadku

Do tragedii doszło 6 maja, po godzinie 23.00. To, co zobaczyli strażacy na miejscu wypadku było przerażające. Dwa zmiażdżone auta, poobijane drzewo, części aut porozrzucane na drodze i jeden z kierowców poza samochodem. Okazało się, że w dwoma autami jechało dwóch kolegów ze szkoły w Pogorzeli. Obydwoje prawo jazdy mieli od niedawna. Jeden od miesiąca, drugi od trzech.

Dlaczego doszło do wypadku i samochody wypadły z drogi? Co dokładnie wydarzyło się na drodze z Pogorzeli do Pępowa, przed Gumienicami, że ich przejażdżka skończyła się wypadkiem?

Zobacz: Rolnik zginął pod kołami traktora! Koszmarna śmierć pod Śremem

Sprawą zajmuje się gostyńska policja. Jak poinformowała Monika Curyk z policji w Gostyniu kierowca z opla na prostej drodze wyprzedzał peugeota - samochód kolegi.

- I doprowadził do nieustalonego zderzenia, w wyniku którego peugeot uderzył w przydrożne drzewa – informuje podkom. Monika Curyk, oficer prasowa KPP w Gostyniu.

Niestety 18-latka nie udało się uratować. 19-latek, który prowadził drugie auto, został przetransportowany do szpitala.Szkoła w Pogorzeli, do której chodził zmarły Maciej pogrążona jest w żałobie. Wszyscy myślami są też z drugim kolegą, który wciąż walczy o życie w szpitalu.

Sonda Czy ostatnio straciłeś kogoś bliskiego? Tak Nie