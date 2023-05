Zatłukli 53-latka na śmierć! Wstrząsające ustalenia. Najpierw go skatowali, a potem wyrzucili ciało?!

Rolnik zginął pod kołami traktora! Koszmarna śmierć pod Śremem

Jak ustalił portal Śrem Nasze Miasto, do zdarzenia doszło około 16.30. To wtedy do służb wpłynęło zgłoszenie o wypadku na posesji w Lucinach pod Śremem. Mężczyzna miał tam zostać przejechany przez ciągnik rolniczy. Na miejsce wezwano m.in. śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Przybyli na miejsce policjanci wstępnie ustalili, że mężczyzna pracował przy traktorze na własnej posesji. Z zebranego materiału wynika, że najprawdopodobniej ciągnik miał włączony bieg pełzający. Blisko 60-letniego mężczyzny nie udało się uratować.

