Rowerzysta staranowany przez tramwaj nie żyje! Wielka tragedia na Grunwaldzkiej

68-letni rowerzysta to ofiara śmiertelna wypadku na ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu. W czwartek, 11 kwietnia, przed godz. 17 mężczyznę potrącił tramwaj. Według wstępnych ustaleń policji do tragedii doszło, gdy 68-latek wjechał na oznakowany przejazd rowerowy. W tym czasie staranował go tramwaj linii nr 13, który jechał w kierunku ul. Budziszyńskiego. Poszkodowany został ciężko ranny i trafił karetką pogotowia do szpitala.

