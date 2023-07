Zuzia żyła tylko 6 tygodni! Gdy maleństwo konało, matka poszła na zakupy

Druh Oliwier zginął, gdy robił to, co kochał! Rodzinie i kolegom z OSP pękły serca

Ten niewyobrażalny dramat rozegrał się w mieszkaniu w centrum Złotowa w listopadzie w 2021 roku. To tam Joanna B. (27 l.) przeprowadziła się z Bydgoszczy do mężczyzny, którego poznała na portalu randkowym w internecie. Kobieta zjawiła się tam z malutką, kilkutygodniową Zuzią i starszymi dziećmi - Frankiem i Antkiem. - Rafał był porywczy i nerwowy i potrafił uderzyć moje dzieci - mówiła Joanna B.

Niestety tego feralnego dnia Zuzia właśnie wyszła ze szpitala. Trafiła tam, bo była wcześniakiem i była zaniedbana. Gdy matka wyszła do apteki, z dzieckiem został jej konkubent Rafał Z. Jak kobieta przekonywała śledczych w trakcie śledztwa, gdy wróciła, okazało się, że z malutką dzieje się coś złego.

- Rafał do mnie dzwonił i powiedział, że musiał ją reanimować - opowiadała prokuratorom. Para nie wezwała jednak pogotowia. Zadzwonili do swojej koleżanki, że malutka 6-tygodniowa Zuzia nie oddycha. W tym czasie Joanna B. postanowiła, że… umyje naczynia, ale ponieważ nie miała płynu do mycia naczyń, to poszła go kupić. W tym czasie jej dziecko konało. Gdy w domu zjawiła się znajoma, od razu zauważyła, że doszło do tragedii i trzeba reanimować dziecko, ona postanowiła też o wezwaniu ratowników medycznych.

Lekarz, który przyjechał, mógł już tylko stwierdzić zgon Zuzi i to on zauważył też, że dziecko zostało skatowane. Śledczy nie mieli wątpliwości - dziecku krzywdę zrobili najbliżsi. Sekcja zwłok szybko rozwiała wątpliwości. Zuzia miała roztrzaskana główkę. Matka i jej konkubent trafili za kratki. W czasie pierwszego dnia procesu Joanna B. nie przyznała się do zrobienia krzywdy Zuzannie. Parze za to co zrobili grozi dożywocie za kratkami.

Sonda Czy kara za zabicie dziecka powinna być wyższa niż za zabicie dorosłego? Tak Nie