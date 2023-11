Przestępca uciekł policjantom. Trwają poszukiwania. "Wykorzystał chwilę nieuwagi"

Do zdarzenia doszło we wtorek ok. godz. 17. Mężczyzna uciekł sprzed Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto. - Mężczyzna wykorzystał chwilę nieuwagi policjantów i uciekł - powiedział PAP mł. asp. Łukasz Kędziora z biura prasowego wielkopolskiej policji. Zaznaczył, że nie jest to groźny przestępca. Został zatrzymany za kradzież w sklepie.

Zbieg miał na rękach kajdanki. Obecnie trwają poszukiwania. - Wiemy, kto to jest, szukamy go. Będziemy też wyjaśniać okoliczności tego zdarzenia – zaznaczył Kędziora.

Policjanci z Torunia zaskoczyli kierowców dronem. Wszystko się wydało Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.