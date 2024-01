Przywiązał suczkę do drzewa na mrozie i zostawił! W sieci zawrzało. "Znaleźć właściciela i zrobić to samo"

to prawdziwy cud!

Pracownicy Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie zostali zaalarmowani w środę (10 stycznia), że w lasku przy drodze w pobliżu wsi Kobierno ktoś porzucił ok. roczną suczkę.

- Pies był najprawdopodobniej przywiązany do drzewa; jak dojechaliśmy na miejsce taśma była już przegryziona – poinformowali PAP pracownicy schroniska. Zdaniem pracowników, suczka była zmarznięta, w czwartek, 11 stycznia zostanie zbadana przez lekarza weterynarii.

Pracownicy zaapelowali do mieszkańców o pomoc w znalezieniu sprawcy, o sprawie zostanie też zawiadomiona policja w Krotoszynie. - Może właścicielem jest ktoś z okolic, ale równie dobrze może być osoba mieszkająca nie w naszej gminie. Taka osoba nie może zostać bezkarna – brzmi treść postu zamieszczonego na profilu schroniska na facebooku.

Informacje w tej sprawie można zgłaszać pod numerami telefonów 502616205, 660662191 bądź przez Messengera. - Gwarantujemy anonimowość – zapewniają pracownicy.

Przywiązał suczkę do drzewa i zniknął! Ludzie chcą ukarania właściciela

Pod informacją o porzuceniu suczki pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci są wstrząśnięci zachowaniem właściciela i chcą dla niego takiej samej kary.

- Znaleźć właściciela i zrobić to samo zostawić go na noc i rano przyjść zobaczyć jak się czuję ale jego to na łańcuchu zawiązać

- Brak słów 😡 zrobiłabym to samo każdemu, kto jest tak nieodpowiedzialny, przecież te zwierzaki same się nie pojawiają w domach czy gospodarstwach każdy decyduje się sam na posiadanie psa, więc kara powinna być taka żeby do końca życia ją odczuwać

- Znieczulica ludzka jest przerażająca! W taki mróz przywiązać psa i zostawić na pastwę losu. Naprawdę choć nie wiem jakbym się starała, nie mogę tego skurw... zrozumieć 😡

