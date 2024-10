i Autor: pixabay.com

wierni w szoku

Pyzdry. Pijany proboszcz sprawcą kolizji! Wydmuchał aż 1,4 promila alkoholu. Prymas podjął radykane kroki

Wierni nie mogli uwierzyć w to, czego dowiedzieli się o swoim 64-letnim proboszczu z Pyzdr! Duchowny, będąc pod wpływem alkoholu, doprowadził do kolizji drogowej. Od razu stracił prawo jazdy, jednak to nie jedyne konsekwencje, jakie poniesie. Ksiądz został również ukarany przez władze kościelne.