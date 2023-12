i Autor: pixabay.com/stokpic

QUIZ

Quiz. Dopasuj stereotypy do narodowości. Poradzisz sobie z tym zadaniem?

MiMi 15:09

Stereotypy są czymś, co ułatwia nam rozumienie świata. Są nieprawdziwe, dlatego nie popieramy ich szkodliwego szerzenia. Nasz quiz stworzyliśmy z przymrużeniem oka i tak też należy go traktować - z humorem. Każdy z nas ma jakieś wyobrażenie na temat danej narodowości. Czy potrafilibyście dopasować stereotypy do przedstawicieli danego kraju?