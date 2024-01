To będzie najszczęśliwsze miasto w Polsce? Jasnowidz Jackowski mówi wprost: "dobry obszar"

Polski rap rozwijał się na przełomie XX i XXI wieku. Wielu dzisiejszych 30-40 latków dorastało przy kawałkach muzycznych tworzonych przez Astetoholix, Slums Attack, Hemp Gru czy 52 Dębiec.

Piosenki tworzone przez Peję, Mezo czy Liroya to dzisiaj muzyczne klasyki, które mocno zmieniły polską scenę muzyczną.

Quiz. Klasyki polskiego rapu

Fanów polskiego hip-hopu jest wielu. Tylko najlepsi zdobędą komplet punktów w naszym quizie. Podejmujecie się wyzwania?

