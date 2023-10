Państwa świata. Które państwo ma większą liczbę mieszkańców?

Na świecie mamy blisko 200 państw. Zastanawialiście się kiedyś, które państwo ma więcej mieszkańców? Możecie to bez problemu sprawdzić w internecie, ale zanim to zrobicie to warto rozwiązać nasz test. Dzięki niemu sprawdzicie swoją wiedzę na temat państw świata.

Polska czy Kanada? Chiny czy Pakistan? To tylko dwa z piętnastu pytań w naszym quizie. Zdobycie wszystkich punktów jest naprawdę trudne, ale 10/15 to minimum!

QUIZ. Które państwo ma większą liczbę mieszkańców?

Które państwo jest większe? Pytanie 1 z 15 Które państwo ma większą liczbę mieszkańców? Chiny Pakistan Dalej

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.