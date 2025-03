i Autor: pixabay

Nowy rozkład lotów

Ryanair ogłasza gigantyczną promocję na loty! Znane kurorty za 69 zł

Ryanair, największa linia lotnicza w Europie, ogłosiła rekordowy rozkład lotów z Poznania na lato 2025. Pasażerowie będą mieli do dyspozycji ponad 1,9 mln miejsc na 38 trasach, w tym nowe połączenie do Walencji oraz powracające loty do Ammanu i Tel Awiwu. Linia zbazuje na Ławicy 4 samoloty. Ryanair uruchomił limitowaną wyprzedaż biletów w cenach już od 69 zł.