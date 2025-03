Toalety bez drzwi, składziki zamiast klas! Podstawówka jak z koszmaru

wracamy do tematu!

Ujście. Toalety bez drzwi w szkole podstawowej

Szokujące efekty kontroli w szkole podstawowej w Ujściu pod Piłą, którą przeprowadzili członkowie Komisji Oświaty i Sportu Rady Miejskiej w Ujściu oraz burmistrz Małgorzata Cichostepska. Obraz placówki, który zastali na miejscu, przeraził kontrolerów. W części toalet dla uczniów brakowało drzwi, a wiele umywalek było niesprawnych, uniemożliwiając uczniom umycie rąk.

- Powyższe nieprawidłowości świadczą o braku należytej dbałości o bezpieczeństwo i komfort uczniów oraz o nieprzestrzeganiu podstawowych standardów w zakresie warunków nauki. Takie działania dyrektora stanowią świadome wprowadzenie zagrożenia dla uczniów – powiedziała Radiu Eska, Małgorzata Cichostepska, burmistrz Ujścia.

Kolejnym szokującym odkryciem było przeznaczenie czterech sal lekcyjnych na składziki. Pomieszczenia te były zagracone nieużywanymi przedmiotami szkolnymi, a nawet rzeczami osobistymi dyrektora. Ponadto w starej sali gimnastycznej, która miała być wyłączona z użytku, nadal odbywały się zajęcia z dziećmi.

Dyrektor odpiera zarzuty

Dyrektor szkoły, Marek Kamiński, nie zgadza się z większością zarzutów. Przyznaje, że w klasach nie powinny być składowane rzeczy wycofane z użytku i zapowiedział ich natychmiastowe uprzątnięcie.

Według jego wyjaśnień, brak drzwi w toaletach i niedziałające krany były spowodowane awarią, która w dniu kontroli była naprawiana. Całą sytuację odbiera, jako atak na jego osobę.

- Odczuwam to jako atak osobisty. Niejednokrotnie słyszałem, że chcą mnie zniszczyć i doprowadzić do tego, abym nie był dyrektorem szkoły. Słyszałem to z ust pana wiceburmistrza – powiedział Radiu Eska Marek Kamiński, dyrektor szkoły.

To na pewno nie koniec sprawy. Burmistrz Ujścia zapowiada oficjalne upomnienie dyrektora i kontrolę wydatków szkoły. W placówce ma się też pojawić sanepid. Sprawa ma być poruszona na najbliższej sesji rady miejskiej.