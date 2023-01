Żyrafy poczuły wiosnę! Zimowa eksplozja ciepła dotarła do poznańskiego zoo

Witkowo. Rzucił się na ministranta podczas kolędy! Mężczyzna przydusił do ściany i kazał "wypier****ć"

O całym zdarzeniu poinformował portal witkowo.eu. W poniedziałek, 2 stycznia, ksiądz chodząc po kolędzie odwiedzał akurat bloki w miejscowości. Tradycyjnie, przed wizytą księdza, to ministranci mu towarzyszący pukali do drzwi mieszkań, by dowiedzieć się, czy mieszkańcy przyjmą duchownego.

Dwaj chłopcy: 15-latek i 9-latek zapukali m.in. do mieszkania mężczyzny, któremu nie spodobało się pytanie o kolędę i wpadł w prawdziwy szał! Z relacji dziennikarzy lokalnego portalu wynika, że zaczął wyzywać chłopców, był przy tym wulgarny. Ministranci mieli ponownie zapukać do drzwi, a wtedy mężczyzna nie wytrzymał i miał chwycić młodszego z chłopców za szyję i przycisnąć do ściany. Dodatkowo kazał mu "wypier****ć". Przerażone dziecko uciekło. Na miejsce wezwano natomiast policję.

Ostatecznie mężczyzna miał przeprosić za swoje zachowanie. Rodzice chłopca do teraz nie złożyli zawiadomienia na policji w tej sprawie.

