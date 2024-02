Mężczyzna wpadł do studzienki kanalizacyjnej i zginął! Potworna śmierć

Maszyna do produkcji kartonów wciągnęła rękę 32-latka! Uratowali go inni pracownicy

Do zdarzenia doszło ok. godziny 10. To wtedy jarocińska policja została zawiadomiona, że w wielkopolskiej wsi Dobieszczyzna do studzienki kanalizacyjnej wpadł 86-letni mężczyzna. Przybyłe na miejsce zdarzenia służby ratunkowe nie zdołały przywrócić czynności życiowych seniora.

- Mężczyzna prawdopodobnie wyszedł z domu około godziny 7. Na razie wiadomo tylko, że studzienka była niezabezpieczona – powiedziała policjantka.

Obecnie na miejscu zdarzenia trwają czynności wyjaśniające w sprawie okoliczności wypadku. O dalszym losie postępowania zdecyduje prokurator.