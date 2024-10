Zaginął Łukasz Łabenda. 24-latek nie wrócił z Tajlandii

Rodzina, policja i biuro detektywistyczne szukają zaginionego Łukasza Łabendy. 24-latek nie wrócił do Polski z wakacji w Tajlandii, choć lot do kraju z Phuket, z przesiadką w Abu Zabi, miał zaplanowany już 2 października. Dokładnie od tego dnia jego telefon pozostaje nieaktywny, bo wcześniej bliscy mieli z nim kontakt.

Profil facebookowy "Poszukiwani, Zaginieni Cały Świat" podał rysopis zaginionego:

Około 180 cm wzrost;

Średnia budowa ciał;

Włosy krótkie, koloru ciemny blond;

Oczy koloru szarego;

Znaki szczególne : tatuaż na wewnętrznej stronie prawego przedramienia przedstawiający znak zodiaku-Rak, tatuaż na lewej ręce przedstawiający Jokera oraz widoczny, większy pieprzyk w okolicach potylicy;

Mężczyzna w dniu zaginięcia ubrany był w krótkie spodenki koloru ciemnego i jasny t-shirt z napisami.

Nie życzę najgorszemu wrogowi takiej sytuacji. Nie śpię od kilku dni, wypatruję wiadomości na telefonie. W głowie kotłują się różne myśli. Łukasz jest jedynakiem, moim oczkiem w głowie. Najgorsza jest bezradność. Apeluję do wszystkich osób, które mogą mieć jakieś informacje na temat mojego syna, aby zgłaszały się do policji lub na specjalny adres mailowy: [email protected]

- mówi serwisowi Fakt.pl mama zaginionego.

Detektywi szukają zaginionego. Dotarli do dwóch Tajlandek

Kobieta zgłosiła się nie tylko na policję, ale również do biura detektywistycznego Dawida Burzackiego. Z dotychczas poczynionych przez jego zespół ustaleń wynika, że Łukasz Łabenda prawdopodobnie wsiadł do samolotu do Polski. Okazało się, że lot miał więcej międzylądowań, nie tylko w Abu Zabi.

Detektywom pracującym na miejsc zdarzenia udało się dotrzeć do dwóch obywatelek Tajlandii, które jako ostatnie miały kontakt z 24-latkiem. Przekazały one śledczym "ważne informacje". Ponadto na jaw wyszło, że mieszkaniec Śremu przewlekle choruje, co może oznaczać, że zaginięcie to dodatkowe zagrożenie dla jego zdrowia i życia.

- Wszystkie osoby, posiadające jakiekolwiek informacje odnośnie losów zaginionego mężczyzny lub takie , które mogły by się przyczynić do jego odnalezienia lub ustalenia jego aktualnego miejsca pobytu bardzo prosimy o niezwłoczny kontakt z funkcjonariuszami z Komendy Powiatowej Policji przy ulicy Adama Mickiewicza 15 w Śremie pod numerem telefonu: 47 773 42 11 lub kontakt z najbliższą jednostką policji na terenie całego kraju pod numerem alarmowym 112 - informuje profil "Poszukiwani, Zaginieni Cały Świat".