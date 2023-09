ból rodziny ściska serce

Środa Wielkopolska. Młoda policjantka strzeliła w skroń synkowi, a sobie w usta! Potworna tragedia w leśnym zagajniku

mrok | ago 4:06

Tej tragedii nie da się wymazać z pamięci. Młoda policjantka najpierw zastrzeliła 9-letniego synka Wiktora, a następnie popełniła samobójstwo. Dlaczego to zrobiła? To wciąż pozostaje zagadką. Jak mówili bliscy z jej otoczenia tuż po tragedii, nic nie wskazywało na to, że zmaga się z problemami. Zarówno matka, jak i syn spoczęli na cmentarzu w Solcu Wielkopolskim.