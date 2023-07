Tajemnicze worki w lesie. Jeśli je zauważysz, możesz zrobić tylko jedno!

Druh Oliwier zginął, gdy robił to, co kochał! Rodzinie i kolegom z OSP pękły serca

Przedstawiciele Nadleśnictwa Gniezno uspokajają. Worki z tajemniczą cieczą zostały rozwieszone w lasach przez samych leśników. To pułapki feromonowe, które służą do walki z groźnym szkodnikiem - brudnicą mniszką. Do pułapek wabione są samce tego owada.

"Pułapki wywiesza się każdego roku w tych samych miejscach, na wysokości 2 metrów nad powierzchnią gruntu. Wyniki odłowów służą do określenia terminu rozpoczęcia i kulminacji rójki brudnicy mniszki" - informują leśnicy z Gniezna.

Przedstawiciele nadleśnictwa apelują do spacerowiczów, by nie dotykać worków.

"Jeśli spotkasz takie pułapki w lesie, nie niszcz i nie zabieraj ich z lasu. Służą one ochronie lasu. Gąsienice brudnicy żerują na igłach sosny, powodując szkody w drzewostanach sosnowych" - czytamy we wpisie na facebookowym profilu Nadleśnictwa Gniezno.

Brudnica mniszka to inwazyjny gatunek motyla. Gąsienice żerują m.in. na igłach sosny lub modrzewia, powodując ogromne szkody. Do walki ze szkodnikiem leśnicy stosują specjalne wały lepowe lub pułapki feromonowe.

