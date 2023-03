Tomasz Terlikowski mówi o "tchórzostwie". Kuria zakazała spotkania z nim?!

Maszyna wciągnęła rękę mężczyzny we Wrześni. Tragedia w zakładzie produkcyjnym

Zakazano spotkania z Tomaszem Terlikowskim?

Tomasz Terlikowski nagłośnił na Twitterze sprawę swojej nieobecności na spotkaniu w Poznaniu. - Jak wygląda dialog w praktyce w Kościele? Jak traktuje się zadających pytania? Chcecie wiedzieć? To teraz krótka opowieść - napisał na Twitterze Terlikowski, rozpoczynając wątek.

- Zostałem zaproszony do duszpasterstwa na spotkanie o tym, dlaczego nie odchodzić z Kościoła. To akademickie miasto, arcybiskup wiele mówiący o synodalności, a w praktyce, gdy kuria się o tym dowiedziała zakazała je organizować, bo "z tego dobra duchowego nie będzie" - napisał dalej Terlikowski, który tłumaczył w kolejnym wpisie, że "dobra" nie będzie też "z braku debaty, z tchórzostwa i z blokowania rozmowy". Według Terlikowskiego taka postawa władz kościelnych doprowadzi jedynie do "jeszcze szybszszej laicyzacji" oraz jeszcze większego wrażenia, "że Kościół nie chce rozmawiać i wyklucza tych, którzy w dialog wchodzą".

Jak wygląda dialog w praktyce w Kościele? Jak traktuje się zadających pytania? Chcecie wiedzieć? To teraz krótka opowieść. 1/4— Tomasz Terlikowski (@tterlikowski) March 23, 2023

Zostałem zaproszony do duszpasterstwa na spotkanie o tym, dlaczego nie odchodzić z Kościoła. To akademickie miasto, arcybiskup wiele mówiący o synodalności, a w praktyce, gdy kuria się o tym dowiedziała zakazała je organizować, bo „z tego dobra duchowego nie będzie”. 2/4— Tomasz Terlikowski (@tterlikowski) March 23, 2023

Z braku debaty, z tchórzostwa, z blokowania rozmowy też nie będzie dobra. Będzie tylko jeszcze szybsza laicyzacja, jeszcze więcej wrażenia, że Kościół nie chce rozmawiać i wyklucza tych, którzy w dialog wchodzą. 3/4— Tomasz Terlikowski (@tterlikowski) March 23, 2023

Tomasz Terlikowski nie sprecyzował o jakie spotkanie chodzi i kiedy miałoby do niego dojść, jednak serwis wpoznaniu.pl informuje, że wydarzenie miałoby się odbyć 20 kwietnia na terenie Duszpasterstwa Akademickiego przy parafii św. Wawrzyńca w Poznaniu. "Kościół: uciekać czy zostać" - to hasło firmujące nieaktualne już wydarzenie. Poznańska kuria nie odniosła się jeszcze do słów Tomasza Terlikowskiego. Na jej czele stoi Metropolita Poznański abp Stanisław Gądecki.

Sonda Jak oceniasz instytucję Kościoła? Zdecydowanie pozytywnie Zdecydowanie negatywnie Raczej pozytywnie Raczej negatywnie