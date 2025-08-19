Tragiczne odkrycie w Poznaniu! Ze stawu wyciągnięto zwłoki kobiety

2025-08-19 14:13

We wtorek, 19 sierpnia rano w stawie przy ulicy Szczepankowo w Poznaniu odnaleziono ciało 83-letniej kobiety. Na miejscu pracowały służby ratunkowe i policja pod nadzorem prokuratora. Szczegóły podajemy poniżej!

Tragiczne odkrycie w Poznaniu! Ze stawu wyciągnięto zwłoki kobiety

Autor: Anna Kisiel
  • Tragiczne odkrycie w Poznaniu: w stawie znaleziono ciało 83-letniej kobiety.
  • Strażacy po przybyciu na miejsce zastali seniorkę już wyciągniętą na brzeg, jednak było za późno na ratunek.
  • Policja i prokuratura badają okoliczności zdarzenia. Co doprowadziło do tej tragedii?

Do dramatycznego zdarzenia doszło dziś w Poznaniu, w rejonie ulicy Szczepankowo. O sprawie jako pierwszy poinformował lokalny serwis „Wieści z Okolicy – Poznań i okolice”.

Jak przekazali strażacy, zgłoszenie o osobie znajdującej się w wodzie wpłynęło około godziny 10. – Zgłoszenie odebraliśmy około godziny 10. Dotyczyło osoby znajdującej się w stawie przy ulicy Szczepankowo w Poznaniu. Po naszym przyjeździe zastaliśmy kobietę wyciągniętą już na brzeg. Na pomoc było już za późno – relacjonuje dziennikarzom portalu "epoznan.pl" oficer dyżurny wielkopolskich strażaków. Do akcji wysłano trzy zastępy.

Na miejscu obecni byli także policjanci, którzy potwierdzili tożsamość zmarłej. – To zwłoki 83-letniej kobiety, która mieszkała w pobliżu tego zbiornika wodnego. Czynności na miejscu prowadzone są pod nadzorem prokuratora – przekazał portalowi podkom. Łukasz Paterski, oficer prasowy policji w Poznaniu.

Na razie nie wiadomo, w jakich okolicznościach seniorka znalazła się w wodzie. Śledczy nie podają jeszcze szczegółów dotyczących przyczyn zdarzenia. Policja i prokuratura będą badać zarówno okoliczności tragedii, jak i przyczynę śmierci kobiety.

