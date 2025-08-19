BMW na dnie jeziora! Tajemnica wyjaśniła się po czterech dniach. Policja: mogło dojść do tragedii

W okolicach Kłecka doszło do niecodziennego zdarzenia z udziałem samochodu.

Właściciel pojazdu zapomniał o zabezpieczeniu auta, co doprowadziło do jego stoczenia się do jeziora.

Samochód został odnaleziony przez drona, a następnie wyciągnięty przez strażaków.

Jakie konsekwencje czekają właściciela i co policja radzi, by uniknąć podobnych sytuacji?

Do zdarzenia doszło w rejonie Kłecka. Jak ustalili funkcjonariusze, właściciel pojazdu przyjechał nad jezioro, aby łowić ryby. Niestety, zapomniał zaciągnąć hamulec ręczny i auto zsunęło się do wody. O sytuacji mężczyzna nie powiadomił służb. Pojazd zauważono dopiero, gdy w akwenie znalazł go dron.

Na miejsce skierowano strażaków z Poznania, którzy przy pomocy specjalistycznego sprzętu wyciągnęli BMW na brzeg. Auto zostało przekazane właścicielowi. Policjanci z komisariatu w Kłecku prowadzą w tej sprawie czynności wyjaśniające.

Na szczęście tym razem skończyło się wyłącznie na stratach materialnych. Funkcjonariusze podkreślają jednak, że sytuacja mogła zakończyć się tragicznie, gdyby na drodze staczającego się pojazdu znalazł się człowiek. – Apelujemy, aby zawsze dokładnie zabezpieczać auto – zaciągać hamulec postojowy, a dodatkowo wrzucać pierwszy lub wsteczny bieg – przypomina gnieźnieńska policja.