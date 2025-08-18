Znany cukiernik z Poznania wjechał prosto pod pociąg. Wszyscy zginęli. "Będzie nam ich brakować"

Ewa Ruszkiewicz
Ewa Ruszkiewicz
Anna Kisiel
Konsultacja: Anna Kisiel
2025-08-18 16:00

Nie milkną echa po wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Dachowa, do którego doszło 15 sierpnia. Pod pociąg wjechał tam samochód z czterema osobami. Nikt nie przeżył. Za kierownicą auta, nowego BMW, siedział Jarosław C. - cukiernik, były przedsiębiorca, który prowadził kiedyś na poznańskich Jeżycach kultową cukiernię. Co stało się, że w biały dzień wjechał wprost pod pociąg? Szczegóły w artykule.

Super Express Google News
  • W Kicinie pod Poznaniem doszło do tragicznego wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym, w którym zginęło małżeństwo.
  • Ofiary to Jarosław C., właściciel kultowej poznańskiej cukierni, oraz jego żona Lilianna, którzy jechali z drugą parą.
  • Dlaczego mieszkańcy są zaskoczeni ich obecnością w tym miejscu i co mówią o zmarłych sąsiedzi?

Przejazd, na którym doszło do dramatu nie ma sygnalizacji świetlnej ani rogatek, ale okoliczni mieszkańcy nie uważają, żeby był niebezpieczny.

Polecany artykuł:

Osobówka wjechała pod pociąg w Wielkopolsce. Cztery osoby nie żyją! [ZDJĘCIA]

- Trzysta metrów w lewo od tego miejsca w lewo jest przekaz z rogatkami i 2 kilometry w prawo również - mówi Super Expressowi jeden z mieszkańców wsi, Pan Jarogniew. Mężczyzna dodaje, że droga, na której jest przejazd to droga donikąd. Niewiele osób w ogóle o niej wie.

- Jedynie można sobie nią skrócić dojazd przez las do drogi S11 - mówi.

Zazwyczaj mieszkańcy korzystają z przejazdów z rogatkami, a przez ten bez rogatek to tylko przechodzą pieszo lub na rowerach, gdy chcą pospacerować po lesie. Dla wszystkich zagadką jest, co robił tam pan Jarosław C. z żoną Lilianną i jeszcze jednym małżeństwem w pierwszy dzień długiego sierpniowego weekendu.

- Słyszałem, że jechali do kościoła, ale przecież u nas w Kicinie też są msze - zastanawia się jeden z mieszkańców miejscowości, w której mieszkał pan Jarosław z żoną.

Osobówka wjechała pod pociąg w Wielkopolsce. Cztery osoby nie żyją!
15 zdjęć

Emeryt prowadził w Poznaniu kultową cukiernię na Jeżycach.

- Najlepsze pączki, drożdżówki z makiem bez rodzynek, pieczywo, torty, a nawet ciastka na wagę! Po tym jak wstąpiłam pierwszy raz, nie chodzę już po okolicznych cukierniach, mimo że w okolicy jest ich całe mnóstwo. Żadna z pobliskich pączkarni nie jest konkurencją - pisali w internecie o cukierni pana Jarka internauci.

Inni dodawali: - Wszystko co tam spróbowałem (chleb, pączek i drożdżówka) jest super smaczne! Mam ochotę na jeszcze! Nikt tam nie oszukuje na składnikach. Pierwsza klasa. Szkoda, że mieszkam w innej dzielnicy, byłbym codziennie. - Nie ma lepszego pieczywa i słodkości w Poznaniu.

Gdy pan Jarosław odszedł na zasłużoną emeryturę, cukiernia została zamknięta. Żona pana Jarka prowadziła z kolei punkt gastronomiczny w wieżowcu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ale teraz też cieszyła się odpoczynkiem.

- To byli spokojni, życzliwi, sympatyczni ludzie. Jarek kupił sobie nowy samochód niedawno i bardzo się nim cieszył - opowiada Super Expressowi sąsiad małżeństwa, pan Bogdan.

Wszyscy są w ogromnym szoku, że doszło do takiej tragedii. - Będzie nam ich brakować - dodaje na koniec pan Bogdan ze łzami w oczach.

Pociąg rozerwał dostawczego busa na strzępy
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki