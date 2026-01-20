Ukradł traktor i zrobił „wjazd” na posesję rodziny! 29-latek z Piły trafił za kratki

Ewa Ruszkiewicz
Ewa Ruszkiewicz
Anna Kisiel
Konsultacja: Anna Kisiel
2026-01-20 7:47

Nie lada wyobraźnią wykazał się 29-letni Pilanin, który… najpierw ukradł traktor, a potem pojechał nim do najbliższych urządzić demolkę i awanturę. Teraz o swoim zachowaniu może myśleć za kratkami. Szczegóły w artykule.

Autor: Policja w Pile/ Materiały prasowe
Nietypowa awantura domowa wydarzyła się w Pile (woj. wielkopolskie) na posesji na osiedlu Motylewo.

Z relacji świadków wynikało, że 29-letni mężczyzna miał ubliżać i grozić bliskim, a także demolować dom i taras, po czym oddalił się z miejsca - mówi mł. asp. Wojciech Zeszot.

Na miejsce od razu ruszyła policja. Funkcjonariusze szybko zatrzymali agresywnego 29-latka. W kieszeni mężczyzny policjanci zauważyli kluczyki od specjalistycznego ciągnika, który był zaparkowany nieopodal. Przed awanturą ukradł go z parkingu w Pile i przyjechał nim do Motylewa. 

Mężczyzna był doskonale znany policjantom z wcześniejszych interwencji. Na początku grudnia był zatrzymany za prowadzenie samochodu pod wpływem narkotyków oraz posiadanie porcji marihuany. 6 stycznia ten sam mężczyzna awanturował się w wynajmowanym przez siebie mieszkaniu. Gdy na miejsce przyjechali policjanci 29-latek stał się agresywny, kierował groźby do funkcjonariuszy oraz naruszył ich nietykalność cielesną. Mężczyzna posiadał też porcję amfetaminy - opisuje Zeszot. 

Teraz mężczyzna usłyszał dwa kolejne zarzuty. 

Pierwszy z nich dotyczył zaboru pojazdu w celu krótkotrwałego użycia, natomiast drugi gróźb karalnych kierowanych do członków rodziny - wyjaśnia policjant.

Za popełnione przestępstwa grozi mu kara nawet 7,5 roku pozbawienia wolności. Sąd Rejonowy w Pile przychylił się do prokuratorskiego wniosku i zastosował wobec 29-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

