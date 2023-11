W M1 Poznań można wynająć sklep na godziny. Zrobicie to z aplikacją h-Our store

Miniony rok pokazał, że h-Our store jest świetnym rozwiązaniem zarówno dla lokalnych twórców, jak i wyspecjalizowanych sprzedawców. To najbardziej elastyczna forma najmu na polskim rynku, oferująca niski próg wejścia do sprawnie działającego obiektu handlowego ze stałym przepływem klientów, bez konieczności ponoszenia kosztów inwestycyjnych. Wynajem sklepu na godziny umożliwia weryfikację potencjału sprzedażowego oferowanych produktów, a to dla wielu przedsiębiorców kluczowa informacja dotycząca ich biznesu. Do tej pory w inkubatorze najemców h-Our store zarejestrowanych zostało blisko 250 kontrahentów” – mówi Jakub Jarczewski, rzecznik prasowy METRO PROPERTIES.

Sklepy h-Our store są dostępne w popularnych galeriach M1 w Polsce centralnej i na Śląsku. W pierwszym roku działania największym powodzeniem cieszyły się wśród branży odzieżowej i tekstylnej, a także sprzedawców elektroniki i kosmetyków. To zarówno firmy zajmujące się handlem, jak i lokalni wytwórcy, oferujący autorskie produkty. Za pośrednictwem aplikacji najdłużej wynajęto sklep na trzy miesiące. Najkrótszy okres to trzy godziny. Najpopularniejszymi dniami były czwartki, piątki i soboty, a najczęściej wybierane godziny od 10.00 do 20.00.

Sklep na godziny w M1 Poznań

Sklepy h-Our store można obejrzeć za pośrednictwem aplikacji, zawierającej zdjęcia i szczegółowe opisy ich funkcjonalności. H-Our store w M1 Poznań ma 55 m². Został zaopatrzony w kompleksowe wyposażenie, umożliwiające rozpoczęcie handlu niemal od razu. Urządzony jest w neutralnych kolorach, wyposażony w modułową zabudowę umożliwiającą bardzo dobrą ekspozycję towaru, przebieralnie, ladę kasową i ekran multimedialny promujący ofertę w dużej, przeszkolonej witrynie.

i Autor: Materiały prasowe

Jak wynająć sklep w M1 Poznań z aplikacją h-Our store?

Aplikacja h-Our store to narzędzie działające podobnie do popularnych portali z ofertą wynajmu pokoi hotelowych czy krótkoterminowego wynajmu mieszkań. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi wybieramy sklep i termin wynajmu. Umowa zostaje podpisana elektronicznie. Podobnie wygenerowana zostaje faktura, a płatność dokonywana jest w systemie Payu. Następnie nowy najemca otrzymuje kod do wejścia i rozpoczyna prowadzenie biznesu w dużym centrum handlowym. Aplikacja h-Our store jest dostępna w App i Google Store.

Poznaj M1 Poznań

Centrum M1 Poznań to popularne galeria handlowa z ofertą dużego marketu spożywczego oraz kilkudziesięciu sklepów popularnych marek lokalnych i międzynarodowych – ubrań, butów, akcesoriów, artykułów dla domu i elektroniki, a także kawiarni i restauracji. M1 Poznań tworzy jedno z najpopularniejszych centrów zakupowych w mieście, zlokalizowane przy ulicy Szwajcarskiej 14, w bezpośrednim sąsiedztwie marketu budowlanego OBI, IKEA Poznań, Decathlonu czy restauracji Mc Donald’s. Dojazd z centrum Poznania zajmuje tam zaledwie 20 minut.