W skarpetce miał ukryty nóż. 60-latek chciał zabić byłą partnerkę

Dramat pod Kaliszem. 60-latek zaatakował kobietę nożem

Dramatyczne sceny rozegrały się w poniedziałkowy poranek w jednym z gospodarstw pod Kaliszem. To właśnie tam kobieta i mężczyzna wspólnie pracowali, jednak między byłymi partnerami doszło do ostrej wymiany zdań.

W trakcie kłótni sytuacja wymknęła się spod kontroli. Mężczyzna z niesamowitą furią powalił kobietę na ziemię, po czym podjął próbę pozbawienia jej życia. Szczegóły zdarzenia przybliżył rzecznik Prokuratury w Ostrowie Wielkopolskim, Maciej Meler.

- Mężczyzna ten, działając zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia pokrzywdzonej, użył wobec niej siły fizycznej, uderzając ją pięścią w twarz, a następnie po przewróceniu na podłogę, uderzał rękoma i kopał po całym ciele, po czym wyjął schowany w skarpetce nóż kuchenny i zadał cios w tył pleców, który to nóż, jak ustalono na skutek uderzenia, złamał się, a następnie przy użyciu innego noża zadał jej co najmniej dwa kolejne ciosy w okolice tułowia, czym spowodował u niej obrażenia ciała, które naruszyły czynności narządów ciała na czas powyżej 7 dni. Zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na ucieczkę pokrzywdzonej i udzielenie jej pomocy medycznej. Z wstępnej opinii biegłych uzyskanej przez prokuratora wynika, że mechanizm powstania obrażeń naraził pokrzywdzoną na bezpośrednie niebezpieczeństwo traty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu - tłumaczy prok. Maciej Meler.

Areszt i widmo dożywocia dla nożownika z powiatu kaliskiego

Poszkodowana kobieta została natychmiast przetransportowana do placówki medycznej, natomiast agresor wpadł w ręce policji. W chwili zatrzymania 60-latek znajdował się pod silnym wpływem alkoholu, a policyjny alkomat pokazał wynik przekraczający dwa promile.

Podczas przesłuchania w siedzibie prokuratury mężczyzna nie przyznał się do zarzucanych mu czynów, twierdząc stanowczo, że nic z tamtego dnia nie pamięta.

Sąd Rejonowy w Kaliszu po zapoznaniu się z dowodami zadecydował o umieszczeniu podejrzanego w tymczasowym areszcie na okres trzech miesięcy. Za popełnione przestępstwo usiłowania zabójstwa sprawcy grozi niezwykle surowa kara – od 10 lat pozbawienia wolności aż po dożywocie.

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