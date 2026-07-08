Wyniki matur 2026 Poznań. Jak poradzili sobie uczniowie z Poznania?

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Wyniki matur Poznań 2026. Jaka była ogólna zdawalność?
Z oficjalnych danych przekazanych przez CKE wynika, że w 2026 roku do wszystkich wymaganych egzaminów maturalnych w Poznaniu przystąpiło 10 392 absolwentów. Świadectwo dojrzałości uzyskało ostatecznie 8025 osób. Oznacza to, że ogólna zdawalność w stolicy Wielkopolski wyniosła dokładnie 77,22%.
Otrzymanie świadectwa to kluczowy krok, który otwiera drogę do rekrutacji na studia. Jeśli znajdujesz się w gronie osób, które zdały, możesz już spokojnie przeliczać swoje punkty w systemach rekrutacyjnych wybranych uczelni. Z kolei osoby, którym nie powiodło się z zaledwie jednego przedmiotu, mają pełne prawo do przystąpienia do egzaminu poprawkowego, który tradycyjnie zaplanowano na sierpień.
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Jakie wyniki matur osiągnął Poznań z przedmiotów obowiązkowych?
Podstawą każdej matury są egzaminy pisemne z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego. Poznańskie wyniki matur z tych dziedzin prezentują się różnorodnie. Poniżej zestawiono kluczowe dane, które pozwolą Ci odnieść własny rezultat do średniej uzyskanej przez rówieśników w mieście.
Oto jak w 2026 roku wypadły przedmioty obowiązkowe na poziomie podstawowym w Poznaniu:
- Język polski: egzamin zaliczyła znaczna większość uczniów – zdawalność wyniosła 93,98%, a średni uzyskany wynik to 61,02%.
- Matematyka: przedmiot ten tradycyjnie sprawił nieco więcej trudności. Zdawalność w tej grupie ukształtowała się na poziomie 80,23%, przy średnim wyniku wynoszącym 56,68%.
- Język angielski: to zdecydowanie najchętniej wybierany język obcy. Zdawalność w Poznaniu była bardzo wysoka i osiągnęła 96,20%, przy równie dobrym średnim wyniku na poziomie 82,24%.
Warto pamiętać, że wysokie średnie z języka obcego mogą znacząco podnieść ogólną pulę punktów, ułatwiając tym samym dostanie się na najbardziej oblegane kierunki studiów.
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Przedmioty na poziomie rozszerzonym. Co wybierali poznańscy maturzyści?
Aby dostać się na studia, należy przystąpić do co najmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Należy pamiętać, że w przypadku tych przedmiotów nie obowiązuje 30-procentowy próg zdawalności, jednak im wyższy wynik, tym większe masz szanse w procesie rekrutacji. W 2026 roku w Poznaniu największą popularnością cieszyły się następujące rozszerzenia:
- Język angielski: ponad 6 400 zdających (średni wynik to 76,3%).
- Matematyka: ponad 2 900 zdających (średni wynik to 43,5%).
- Biologia: ponad 2 200 zdających (średni wynik to 41,1%).
- Geografia: ponad 1 900 zdających (średni wynik to 46,2%).
- Język polski: ponad 1 700 zdających (średni wynik to 41,2%).
Powyższe dane pomogą Ci oszacować Twoje własne szanse na tle tysięcy innych osób ze stolicy Wielkopolski. Warto dokładnie przeanalizować swoje rezultaty i na bieżąco sprawdzać progi punktowe wytypowanych przez Ciebie uczelni, aby z sukcesem przejść przez zbliżający się etap naboru.
Gdzie sprawdzić swoje indywidualne wyniki matur?
Aby sprawdzić szczegółowe wyniki matur, nie ma potrzeby osobistej wizyty w szkole. Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępnia je online w systemie ZIU (Zintegrowany Interfejs Użytkownika). Zalogujesz się do niego za pomocą loginu i hasła, które przekazała Ci wcześniej Twoja szkoła, lub wykorzystując profil zaufany.
Należy również pamiętać o prawach przysługujących każdemu zdającemu. Jeśli po zalogowaniu do systemu Twój wynik z któregoś z przedmiotów wyda Ci się zaniżony lub nie zgadza się z wcześniejszymi własnymi szacunkami, masz pełne prawo do wglądu w sprawdzony arkusz egzaminacyjny. Wniosek w tej sprawie zgłasza się bezpośrednio do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu (OKE Poznań). To procedura, z której warto skorzystać w przypadku jakichkolwiek wątpliwości punktowych.