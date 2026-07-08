Wyniki matur 2026 Poznań. Jak poradzili sobie uczniowie z Poznania?

Wyniki matur Poznań 2026. Jaka była ogólna zdawalność?

Z oficjalnych danych przekazanych przez CKE wynika, że w 2026 roku do wszystkich wymaganych egzaminów maturalnych w Poznaniu przystąpiło 10 392 absolwentów. Świadectwo dojrzałości uzyskało ostatecznie 8025 osób. Oznacza to, że ogólna zdawalność w stolicy Wielkopolski wyniosła dokładnie 77,22%.

Otrzymanie świadectwa to kluczowy krok, który otwiera drogę do rekrutacji na studia. Jeśli znajdujesz się w gronie osób, które zdały, możesz już spokojnie przeliczać swoje punkty w systemach rekrutacyjnych wybranych uczelni. Z kolei osoby, którym nie powiodło się z zaledwie jednego przedmiotu, mają pełne prawo do przystąpienia do egzaminu poprawkowego, który tradycyjnie zaplanowano na sierpień.

Jakie wyniki matur osiągnął Poznań z przedmiotów obowiązkowych?

Podstawą każdej matury są egzaminy pisemne z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego. Poznańskie wyniki matur z tych dziedzin prezentują się różnorodnie. Poniżej zestawiono kluczowe dane, które pozwolą Ci odnieść własny rezultat do średniej uzyskanej przez rówieśników w mieście.

Oto jak w 2026 roku wypadły przedmioty obowiązkowe na poziomie podstawowym w Poznaniu:

Język polski: egzamin zaliczyła znaczna większość uczniów – zdawalność wyniosła 93,98%, a średni uzyskany wynik to 61,02%.

egzamin zaliczyła znaczna większość uczniów – zdawalność wyniosła 93,98%, a średni uzyskany wynik to 61,02%. Matematyka: przedmiot ten tradycyjnie sprawił nieco więcej trudności. Zdawalność w tej grupie ukształtowała się na poziomie 80,23%, przy średnim wyniku wynoszącym 56,68%.

przedmiot ten tradycyjnie sprawił nieco więcej trudności. Zdawalność w tej grupie ukształtowała się na poziomie 80,23%, przy średnim wyniku wynoszącym 56,68%. Język angielski: to zdecydowanie najchętniej wybierany język obcy. Zdawalność w Poznaniu była bardzo wysoka i osiągnęła 96,20%, przy równie dobrym średnim wyniku na poziomie 82,24%.

Warto pamiętać, że wysokie średnie z języka obcego mogą znacząco podnieść ogólną pulę punktów, ułatwiając tym samym dostanie się na najbardziej oblegane kierunki studiów.

33

Przedmioty na poziomie rozszerzonym. Co wybierali poznańscy maturzyści?

Aby dostać się na studia, należy przystąpić do co najmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Należy pamiętać, że w przypadku tych przedmiotów nie obowiązuje 30-procentowy próg zdawalności, jednak im wyższy wynik, tym większe masz szanse w procesie rekrutacji. W 2026 roku w Poznaniu największą popularnością cieszyły się następujące rozszerzenia:

Język angielski : ponad 6 400 zdających (średni wynik to 76,3%).

: ponad 6 400 zdających (średni wynik to 76,3%). Matematyka : ponad 2 900 zdających (średni wynik to 43,5%).

: ponad 2 900 zdających (średni wynik to 43,5%). Biologia : ponad 2 200 zdających (średni wynik to 41,1%).

: ponad 2 200 zdających (średni wynik to 41,1%). Geografia : ponad 1 900 zdających (średni wynik to 46,2%).

: ponad 1 900 zdających (średni wynik to 46,2%). Język polski: ponad 1 700 zdających (średni wynik to 41,2%).

Powyższe dane pomogą Ci oszacować Twoje własne szanse na tle tysięcy innych osób ze stolicy Wielkopolski. Warto dokładnie przeanalizować swoje rezultaty i na bieżąco sprawdzać progi punktowe wytypowanych przez Ciebie uczelni, aby z sukcesem przejść przez zbliżający się etap naboru.

Gdzie sprawdzić swoje indywidualne wyniki matur?

Aby sprawdzić szczegółowe wyniki matur, nie ma potrzeby osobistej wizyty w szkole. Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępnia je online w systemie ZIU (Zintegrowany Interfejs Użytkownika). Zalogujesz się do niego za pomocą loginu i hasła, które przekazała Ci wcześniej Twoja szkoła, lub wykorzystując profil zaufany.

Należy również pamiętać o prawach przysługujących każdemu zdającemu. Jeśli po zalogowaniu do systemu Twój wynik z któregoś z przedmiotów wyda Ci się zaniżony lub nie zgadza się z wcześniejszymi własnymi szacunkami, masz pełne prawo do wglądu w sprawdzony arkusz egzaminacyjny. Wniosek w tej sprawie zgłasza się bezpośrednio do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu (OKE Poznań). To procedura, z której warto skorzystać w przypadku jakichkolwiek wątpliwości punktowych.