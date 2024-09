Wali się kamienica w Poznaniu! Ewakuacja mieszkańców, paraliż centrum

Wali się kolejna kamienica w Poznaniu! Ewakuowano mieszkańców dwóch sąsiednich budynków, zamknięto ulice w centrum

Niepokojące doniesienia z Poznania. Jak pamiętamy, zaledwie kilka tygodni temu, w nocy z 24 na 25 sierpnia w miał tam miejsce głośny dramat, gdy zawaliła się kamienica przy ul. Kraszewskiego. W wyniku pożaru i wybuchu zginęło dwóch strażaków, rannych zostało jedenastu, a także trzy inne osoby. Wiele osób straciło dorobek życia. Potem tydzień temu doszło do innej głośnej katastrofy budowlanej. Zawaliła się część kamienicy przy al. 1 Maja 23 w Łodzi. Najpierw w jednym z mieszkań zapadła się podłoga, potem runęła część ściany. Pod budynkiem specjalna tarcza drąży tunel kolejowy do dworca Łódź Fabryczna. Teraz pojawiły się informacje o tym, że w Poznaniu wali się kolejna kamienica! Chodzi o opuszczony zabytkowy budynek pod adresem Roosevelta 8. Strażacy odebrali dziś, 13 września zgłoszenie o zagrożeniu zawaleniem się tego budynku. W rezultacie ewakuowano 33 mieszkańców sąsiednich budynków. Zamknięta została ul. Roosevelta od ul. Poznańskiej do ul. Dąbrowskiego. Nie kursuje komunikacja miejska. Na ścianie kamienicy pod numerem ósmym pojawiły się groźne pęknięcia.

Dopiero co zawaliła się w Poznaniu inna kamienica. Przy ul. Kraszewskiego 12 doszło do pożaru, a następnie do silnej eksplozji. Zginęło dwóch strażaków

W nocy z 24 na 25 sierpnia w kamienicy przy ul. Kraszewskiego na poznańskich Jeżycach doszło do pożaru, a następnie do silnej eksplozji. Wybuch w Poznaniu okazał się tragiczny. W akcji gaśniczej zginęło dwóch strażaków, rannych zostało jedenastu, a także trzy inne osoby. Co będzie teraz ze zrujnowanym budynkiem? Dziś, w środę 28 sierpnia zapadła decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania w tej sprawie. Budynek nie nadaje się do remontu i dalszego użytkowania. Kamienica przy ul. Kraszewskiego 12 zostanie całkowicie rozebrana, a decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności. Budynek powinien zostać rozebrany w ciągu 30 dni, a przez ten czas mieszkańcy sąsiedniego domu nie mogą wrócić do swoich mieszkań ze względów bezpieczeństwa. Rozbiórka kamienicy ruszyła 2 września.

Sonda Mieszkasz w starej kamienicy czy nowym budynku? W przedwojennej kamienicy W bloku z wielkiej płyty W nowym budynku W domu wolnostojącym

Na Jezycach przy Roosevelta zawala się opuszczona secesyjna kamienica. Ewakuowano mieszkańców z pobliskich budynkow. Ruch w centrum jest sparaliżowany. pic.twitter.com/zWl8jnTpfy— poznan_moment (@poznan_moment) September 13, 2024

Uwaga! - zamknięta ul. Roosevelta na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Dąbrowskiego. Wali się kamienica. Tramwaje też nie jadą. pic.twitter.com/aYOYiPKxAb— Poznaniator (@poznaniator) September 13, 2024

Najoryginalniejsze słowa w gwarze poznańskiej. Wiesz co oznaczają? Pytanie 1 z 10 Słowo "szuszwol" w gwarze poznańskiej oznacza człowieka: Niewysokiego Nieporządnego Nie mieszkającego w Poznaniu Nie ma takiego słowa w gwarze Dalej