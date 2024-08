Dramat po wybuchu w Poznaniu! KOLEJNA kamienica ewakuowana, fatalne wieści

Fatalne wiadomości po wybuchu w Poznaniu. Kamienica znajdująca się naprzeciwko tej zniszczonej została ewakuowana. Stwierdzono groźne uszkodzenia po eksplozji

Sytuacja sąsiadów kamienicy, w której doszło do wybuchu, jest coraz bardziej niepokojąca! Jak poinformował RMF FM, pożar i eksplozja, które całkowicie zniszczyły budynek przy ul. Kraszewskiego 12, najprawdopodobniej miały fatalne skutki także dla sąsiedniego budynku, przy Kraszewskiego 13. Znajduje się on naprzeciwko feralnej kamienicy. Po inspekcji dokonanej przez Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz sprawdzeniu stanu budynku przez Państwową Straż Pożarną podjęto decyzję o ewakuacji czternastu osób z tego budynku. Okazało się, ze jest on teraz niestabilny, stwierdzono też odchylenie ściany od pionu o 4 milimetry. Stanowi to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. Ewakuowano ich do podstawionego autokaru. Nie wiadomo, czy kiedykolwiek wrócą do swoich domów.

W nocy z 24 na 25 sierpnia w kamienicy przy ul. Kraszewskiego 12 doszło do pożaru, a następnie do silnej eksplozji. Zginęło dwóch strażaków

W nocy z 24 na 25 sierpnia w kamienicy przy ul. Kraszewskiego na poznańskich Jeżycach doszło do pożaru, a następnie do silnej eksplozji. Wybuch w Poznaniu okazał się tragiczny. W akcji gaśniczej zginęło dwóch strażaków, rannych zostało jedenastu, a także trzy inne osoby. Co będzie teraz ze zrujnowanym budynkiem? Dziś, w środę 28 sierpnia zapadła decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania w tej sprawie. Budynek nie nadaje się do remontu i dalszego użytkowania. Kamienica przy ul. Kraszewskiego 12 zostanie całkowicie rozebrana, a decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności. Budynek powinien zostać rozebrany w ciągu 30 dni, a przez ten czas mieszkańcy sąsiedniego domu nie mogą wrócić do swoich mieszkań ze względów bezpieczeństwa. Rozbiórka kamienicy ruszy 2 września. Czy to samo stanie się z budynkiem naprzeciwko?

