NOWE FAKTY

Pożar kamienicy w Poznaniu. Co było przyczyną eksplozji w budynku? Policja zabiera głos

Do tragicznego pożaru i wybuchu w kamienicy przy ul. Kraszewskiego 12 w Poznaniu doszło w nocy z soboty na niedzielę (24/25 sierpnia). W trakcie akcji poszkodowanych zostało 11 strażaków, a dwóch zginęło. Co dalej z kamienicą? Jak zapowiedział prezydent miasta, budynek zostanie rozebrany. Co było przyczyną wybuchu? To wciąż pozostaje kwestią niewyjaśnioną.