Znamy szczegóły

Pożar kamienicy w Poznaniu. Strefa "Zero" obok budynku. Co to oznacza dla mieszkańców?

Ta tragedia wstrząsnęła całą Polską. Do pożaru i wybuchu w kamienicy przy ul. Kraszewskiego 12 w Poznaniu doszło w nocy z soboty na niedzielę (24/25 sierpnia). W trakcie akcji poszkodowanych zostało 11 strażaków, zaś dwóch było poszukiwanych. Niestety, później okazało się, że obaj nie żyją. Co dalej z kamienicą? Jak zapowiedział prezydent miasta, budynek zostanie rozebrany. Wprowadzono także strefę "zero". Co to oznacza dla poznaniaków?