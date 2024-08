Pożar kamienicy w Poznaniu. Zginęli dwóch strażaków

Do pożaru i wybuchu w kamienicy przy ul. Kraszewskiego 12 w Poznaniu doszło w nocy z soboty na niedzielę (24/35 sierpnia). W trakcie akcji poszkodowanych zostało 11 strażaków, zaś dwóch było poszukiwanych. Około południa premier Donald Tusk poinformował, że dwaj poszukiwani strażacy nie żyją. Szef MSWiA Tomasz Siemoniak przekazał, że zmarli strażacy to ogn. Patryk Michalski i ogn. Łukasz Włodarczyk. Do szpitala trafiły także trzy postronne osoby, które też zostały ranne w tym zdarzeniu.

Zobacz: Poszukiwani strażacy nie żyją! Tragiczne wieści z Poznania. Donald Tusk pisze o "bohaterach naszych czasów"

W niedzielę wieczorem (25 sierpnia) prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak podsumował działania związane ze zdarzeniami na ul. Kraszewskiego. Jak przekazał w mediach społecznościowych, "budynek objęty pożarem musi zostać rozebrany - to decyzja podjęta przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego po oględzinach budynku".

- Nadzór budowlany intensywnie pracuje również nad oceną stanu budynków w sąsiedztwie spalonej kamienicy. Część lokatorów sąsiednich kamienic zabrała już swoje rzeczy (dokumenty, leki). Po decyzji Państwowej Straży Pożarnej lokatorzy części sąsiednich budynków, nie w bezpośrednim sąsiedztwie stopniowo mogą wracać do swoich mieszkań" – napisał.

Dodał, że w związku ze zdarzeniem 120 osób zostało objętych opieką.

Prezydent poinformował ponadto, że do odwołania wstrzymany jest ruch tramwajowy przez ul. Kraszewskiego. "Wyznaczyliśmy tzw. Strefę Zero w najbardziej racjonalny sposób, tak, by nie zamykać całej ulicy, tylko to, co jest absolutnie konieczne - z myślą o mieszkańcach i działających tam przedsiębiorcach".

Prezydent przypomniał, że wszystkie osoby i rodziny poszkodowane w pożarze mogą także otrzymać wsparcie socjalne (w tym finansowe) w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Od poniedziałku (26 sierpnia) mogą zgłaszać się do filii MOPR Jeżyce przy ul. Sienkiewicza 22. Punkt Obsługi Klienta znajduje się na parterze budynku. Można także kontaktować się telefonicznie, pod nr: 61 878 18 81 lub 61 878 18 88. Godziny pracy: poniedziałek od 7.30 do 16.00, wtorek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30, piątek od 7.30 do 15.00.

"Osoby dotknięte pożarem w budynku przy ul. Kraszewskiego mają możliwość otrzymania interwencyjnej pomocy psychologicznej w Punkcie Interwencji Kryzysowej przy ul. Pamiątkowej 28, a także pod numerem tel. 509 111 508 http://www.poznan.pl/wsparcie" – napisał prezydent.