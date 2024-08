To miał przy sobie

To nie wyrok!

Wielkopolskie: Leszek i Konstanty chcieli zostać milionerami. Wymyślili okrutny plan. Trucie rozpuszczalnikiem to nie wszystko

Natalia z Gortatowa przed śmiercią zmieniła testament. Szokujące, co w nim zawarła! "Podejrzewajcie męża"

Poznań. Pożar i wybuch na Kraszewskiego. Strażacy ranni

11 strażaków i trzy osoby cywilne ranne - to bilans pożaru i wybuchu w kamienicy na ul. Kraszewskiego w Poznaniu. Ogień pojawił się w nocy z soboty na niedzielę, 25 sierpnia, ale w czasie akcji gaśniczej prowadzonych przez mundurowych doszło do eksplozji. Jak informuje tvn24.pl, na początku była mowa o wybuchu butli z gazem, ale jedna z osób postronnych przekazała, że w piwnicy budynku miał się znajdować magazyn z bateriami do urządzeń elektrycznych.

W wyniku eksplozji zawaliły się trzy stropy kamienicy, a w czasie akcji utracono łączność z dwoma strażakami biorącymi udział w działaniach - obaj nadal są poszukiwani. Wśród poszkodowanych są strażacy, dwie osoby, które przechodziły obok i jeden z mieszkańców obiektu - wszyscy zostali hospitalizowani, ale żadnemu z rannych nie zagraża niebezpieczeństwo utraty życia.

Jak informują strażacy z Poznania, pożar został już opanowany i trwa jego dogaszanie.

- Na początku dostaliśmy tylko informację o zadymieniu w piwnicy kamienicy, ale po wybuchu pożar objął cały budynek - jego źródło udało się zlokalizować ok. godz. 5 - informuje Komenda Miejska PSP w Poznaniu.

W kulminacyjnym momencie akcji gaśniczej w działaniach brało udział 30 zastępów straży pożarnej.

- Mieszkam w pobliżu, dosłownie czułem na oknach ten wybuch - powiedział RMF FM jeden z mieszkańców.