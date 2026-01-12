38-latek zasłabł po urodzinach dziecka. Nie udało się go uratować!

Jak relacjonuje portal Ostrów24, do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem (11 stycznia) na parkingu przy hali Arena. W budynku właśnie zakończyły się urodziny jednego z dzieci. Rodzice wraz z najmłodszymi uczestnikami imprezy opuszczali obiekt i kierowali się do swoich samochodów.

W pewnym momencie doszło do dramatycznego zwrotu wydarzeń. Jeden z mężczyzn nagle zasłabł i stracił funkcje życiowe. Świadkowie natychmiast rozpoczęli udzielanie pierwszej pomocy, nie czekając na przyjazd służb ratunkowych.

Na miejsce szybko skierowano zespoły pogotowia ratunkowego. Jak podaje Ostrów24, przyjechały dwie karetki - jedna z zespołem ratowników medycznych, druga z lekarzem. Rozpoczęła się dramatyczna walka o życie 38-latka.

Po wykonaniu niezbędnych czynności zapadła decyzja o pilnym przewiezieniu mężczyzny do ostrowskiego szpitala, gdzie lekarze kontynuowali walkę o przywrócenie czynności życiowych.

Niestety, mimo ogromnego wysiłku ratowników i personelu medycznego, życia 38-letniego mężczyzny nie udało się uratować.

Portal Ostrów24 zwraca uwagę na poruszający szczegół tej tragedii. W samochodzie marki Toyota, którym poruszał się mężczyzna, znajdowały się dwie podkładki dziecięce, co wskazuje, że był ojcem i przyjechał na urodziny wraz z dzieckiem lub dziećmi.

Okoliczności śmierci 38-latka będą wyjaśniane, jednak już teraz wiadomo, że był to nagły i niespodziewany dramat, który rozegrał się na oczach innych rodziców i dzieci.