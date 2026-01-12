38-latek zasłabł po urodzinach dziecka. Nie udało się go uratować!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-01-12 10:31

Chwile grozy na parkingu przy hali Arena w Ostrowie Wielkopolskim. W niedzielny wieczór (11 stycznia), tuż po zakończeniu urodzinowego przyjęcia jednego z dzieci, jeden z ojców nagle zasłabł i stracił funkcje życiowe. Mimo szybkiej reakcji świadków i dramatycznej walki ratowników, 38-letni mężczyzna zmarł.

Taśma policyjna na miejscu zdarzenia w nocy

i

Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Taśma policyjna na miejscu zdarzenia w nocy
Super Express Google News

Jak relacjonuje portal Ostrów24, do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem (11 stycznia) na parkingu przy hali Arena. W budynku właśnie zakończyły się urodziny jednego z dzieci. Rodzice wraz z najmłodszymi uczestnikami imprezy opuszczali obiekt i kierowali się do swoich samochodów.

Czytaj także: Lód z tira roztrzaskał szybę na S5. Dramat pasażerki. „Nie będzie widziała na lewe oko”

W pewnym momencie doszło do dramatycznego zwrotu wydarzeń. Jeden z mężczyzn nagle zasłabł i stracił funkcje życiowe. Świadkowie natychmiast rozpoczęli udzielanie pierwszej pomocy, nie czekając na przyjazd służb ratunkowych.

Na miejsce szybko skierowano zespoły pogotowia ratunkowego. Jak podaje Ostrów24, przyjechały dwie karetki - jedna z zespołem ratowników medycznych, druga z lekarzem. Rozpoczęła się dramatyczna walka o życie 38-latka.

Polecany artykuł:

Lód pękł pod dziećmi! Dramatyczne chwile na Kanale Bydgoskim

Po wykonaniu niezbędnych czynności zapadła decyzja o pilnym przewiezieniu mężczyzny do ostrowskiego szpitala, gdzie lekarze kontynuowali walkę o przywrócenie czynności życiowych.

Niestety, mimo ogromnego wysiłku ratowników i personelu medycznego, życia 38-letniego mężczyzny nie udało się uratować.

Portal Ostrów24 zwraca uwagę na poruszający szczegół tej tragedii. W samochodzie marki Toyota, którym poruszał się mężczyzna, znajdowały się dwie podkładki dziecięce, co wskazuje, że był ojcem i przyjechał na urodziny wraz z dzieckiem lub dziećmi.

Okoliczności śmierci 38-latka będą wyjaśniane, jednak już teraz wiadomo, że był to nagły i niespodziewany dramat, który rozegrał się na oczach innych rodziców i dzieci.

Tłumy na stokach narciarskich, narciarze rozpoczęli gorący sezon
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

OSTRÓW WIELKOPOLSKI
WIELKOPOLSKA POLICJA
OSTRÓW
WIELKOPOLSKA