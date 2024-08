Nakaz całkowitej rozbiórki kamienicy w Poznaniu! Zostaną z niej tylko piwnice

Kamienica przy Kraszewskiego 12 w Poznaniu zostanie całkowicie rozebrana. Po wybuchu i pożarze budynek nie nadaje się do użytkowania ani remontu

Ta tragedia wstrząsnęła całą Polską. W nocy z 24 na 25 sierpnia w kamienicy przy ul. Kraszewskiego na poznańskich Jeżycach doszło do pożaru, a następnie do silnej eksplozji. Wybuch w Poznaniu okazał się tragiczny. W akcji gaśniczej zginęło dwóch strażaków, rannych zostało jedenastu, a także trzy inne osoby. Co będzie teraz ze zrujnowanym budynkiem? Dziś, w środę 28 sierpnia zapadła decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania w tej sprawie. Budynek nie nadaje się do remontu i dalszego użytkowania. Kamienica przy ul. Kraszewskiego 12 zostanie całkowicie rozebrana, a decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności. Budynek powinien zostać rozebrany w ciągu 30 dni, a przez ten czas mieszkańcy sąsiedniego domu nie mogą wrócić do swoich mieszkań ze względów bezpieczeństwa. Rozbiórka kamienicy ruszy 2 września.

„Jeżeli chodzi o zakres robót rozbiórkowych to dotyczą one wszystkich elementów tego, co pozostało z kamienicy przy ul. Kraszewskiego 12 powyżej górnego poziomu piwnic"

„Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności i została nałożona na zarządcę tej nieruchomości, czyli Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów – tak nazywa się ta firma, która zarządza tą nieruchomością i ta firma została zobligowana przeze mnie do przeprowadzenia robót rozbiórkowych” – poinformował w środę na konferencji prasowej powiatowy inspektor nadzoru budowlanego dla miasta Poznania Paweł Łukaszewski. „Jeżeli chodzi o zakres robót rozbiórkowych to dotyczą one wszystkich elementów tego, co pozostało z kamienicy przy ul. Kraszewskiego 12 powyżej górnego poziomu piwnicy tego obiektu. Czyli zostawiamy tę cześć podziemną, nie będziemy nic tam robili z fundamentami, z piwnicami. Jeżeli piwnica będzie wymagała jakiegoś zabezpieczenia, pojawiły się jakieś uszkodzenia elementów stropowych, trzeba będzie oczywiście to zrobić w taki sposób, żeby ta część piwniczna nie stanowiła zagrożenia bezpieczeństwa dla osób, które na tej nieruchomości będą przebywały” – dodał inspektor.

"Prace będą polegały na częściowej rozbiórce w sposób mechaniczny, przy użyciu ciężkiego sprzętu, ale także duży zakres robót będzie miał charakter prac ręcznych"

„Rozmawialiśmy z przedstawicielem zarządcy już na temat technologii rozbiórki, konkretnych bardzo już takich szczegółów dotyczących sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, nadzoru nad tymi pracami. Mam tutaj bardzo dobrą informację przede wszystkim dla mieszkańców kamienic sąsiadujących z tym budynkiem, który uległ pożarowi najpierw, a potem katastrofie budowlanej, otóż prace rozbiórkowe rozpoczną się już w poniedziałek” – powiedział powiatowy inspektor nadzoru budowlanego dla miasta Poznania Paweł Łukaszewski. „Prace będą polegały na częściowej rozbiórce w sposób mechaniczny, przy użyciu ciężkiego sprzętu, ale także duży zakres robót będzie miał charakter prac ręcznych, chodzi szczególnie o te elementy styczne z tymi budynkami, które po obu stronach tego rozbieranego budynku się znajdują, o ściany szczytowe jednego i drugiego budynku” – dodał.

