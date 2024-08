i Autor: Państwowa Straż Pożarna

Po wybuchu w Poznaniu

Ostrzeżenie strażaków po wybuchu w Poznaniu! To dotyczy milionów Polaków

Po tragicznych wydarzeniach w Poznaniu, gdzie doszło do pożaru i silnego wybuchu w kamienicy na Jeżycach, strażacy z Państwowej Straży Pożarnej wystosowali ważny apel do Polaków. To może dotyczyć ogromnej ilości osób! Do pożaru i wybuchu w kamienicy przy ul. Kraszewskiego doszło w nocy z 24 na 25 sierpnia. W akcji gaśniczej zginęło dwóch strażaków, rannych zostało jedenastu, a także trzy inne osoby.