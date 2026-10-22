Pogoda w Poznaniu: 23-25 października

Mieszkańcy Poznania w najbliższych dniach doświadczą zmiennej pogody, która z godziny na godzinę będzie zdradzać nadchodzące ochłodzenie. Weekend rozpocznie się od najwyższych temperatur, ale niebo nad miastem pozostanie w większości zachmurzone. Kluczowa zmiana nadejdzie w niedzielę, kiedy to pogoda pokaże swoje mniej przyjazne oblicze.

Spokojny, choć pochmurny początek weekendu

Piątek, 23 października, będzie najcieplejszym dniem weekendu w Poznaniu. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą około 14 stopni Celsjusza, a noc przyniesie spadek do około 6°C. Mimo dużej ilości chmur, synoptycy nie przewidują opadów deszczu. Wiatr będzie wiał z prędkością około 3 m/s.

Sobota, 24 października, przyniesie już nieco niższe temperatury w ciągu dnia, z maksymalną wartością na poziomie około 12 stopni. Noc z kolei będzie cieplejsza od poprzedniej, z temperaturą minimalną w granicach 9°C. Niebo pozostanie zachmurzone, a lokalnie mogą pojawić się symboliczne opady deszczu. Wiatr nasili się i będzie wiał z prędkością dochodzącą do 4-5 m/s.

Niedziela przyniesie deszcz i silniejszy wiatr

Prawdziwe załamanie pogody nadejdzie w niedzielę, 25 października. Ten dzień będzie zdecydowanie najchłodniejszy z całego weekendu – temperatura maksymalna sięgnie zaledwie 9 stopni Celsjusza. Nocą słupki rtęci spadną do około 6 stopni. Co najważniejsze, w Poznaniu pojawią się intensywne opady deszczu. Prognozowana suma opadów może wynieść nawet ponad 10 mm. Dodatkowo wiatr da o sobie znać najmocniej, osiągając w porywach prędkość około 5-6 m/s, co sprawi, że odczuwalna temperatura będzie jeszcze niższa.

Jak spędzić ten weekend w Poznaniu?

Aura w najbliższych dniach wyraźnie podzieli weekend na dwie części. Piątek i sobota, mimo chmur, będą sprzyjać aktywnościom na świeżym powietrzu. To dobry moment na dłuższy spacer po miejskich parkach czy wycieczkę rowerową po okolicy. Warto wykorzystać te dni na załatwienie spraw poza domem. Z kolei niedzielna pogoda zachęca raczej do spędzenia czasu wewnątrz. Deszcz i silny wiatr sprawią, że wizyta w kinie, muzeum czy spotkanie ze znajomymi w kawiarni może okazać się znacznie lepszym pomysłem niż plany plenerowe.

Dane pogodowe: OpenWeather