Ma zaledwie 16 lat, a na drodze wyprawia takie rzeczy! Policja pokazała nagranie

Pod koniec września w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać niebezpieczny manewr wykonany przez motorowerzystę na ulicy Kościelnej w Kościanie. Na wąskiej drodze kierujący wyprzedzał samochód osobowy lewą stroną, wjeżdżając na chodnik. Jak wynikało z opisu filmu, w tym czasie znajdowali się tam piesi. Zachowanie kierującego mogło więc stanowić dla nich poważne zagrożenie.

Nagranie zwróciło uwagę policjantów z Kościana. Funkcjonariusze postanowili dokładnie sprawdzić, co wydarzyło się na drodze. Przeanalizowali dostępny monitoring miejski i odtworzyli trasę przejazdu motorowerzysty.

Kościan. 16-latek popełnił aż 11 wykroczeń!

Szybko okazało się, że niebezpieczny manewr na ulicy Kościelnej był tylko jednym z wielu naruszeń przepisów. Policjanci ujawnili łącznie aż 11 wykroczeń popełnionych podczas przejazdu przez Kościan.

Wśród nich znalazła się kilkukrotna jazda na jednym kole. Motorowerzysta ignorował również znaki drogowe C-9, nakazujące jazdę z prawej strony znaku, oraz oznakowanie poziome P-21, wyznaczające powierzchnię wyłączoną z ruchu.

To jednak nie wszystko. Kierujący kilkukrotnie wyprzedzał inne pojazdy, przekraczając linię podwójną ciągłą. Dopuścił się także wyprzedzania na skrzyżowaniu oraz na przejściach dla pieszych.

Sprawą 16-latka zajmie się sąd rodzinny

Policjanci ustalili, że za kierownicą motoroweru siedział 16-latek. Chłopak przyznał się do popełnienia wykroczeń. Ze względu na jego wiek materiały dotyczące sprawy zostały przekazane do sądu rodzinnego i nieletnich.

Funkcjonariusze przypominają, że droga nie jest miejscem do niebezpiecznych popisów. Takie zachowania mogą zagrażać nie tylko samemu kierującemu, ale również innym uczestnikom ruchu drogowego.

Szczególnie narażeni są piesi, którzy w zderzeniu z pojazdem mogą doznać poważnych obrażeń. Wystarczy chwila brawury, by doszło do tragedii.