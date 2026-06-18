Wielkopolskie Hawaje przyciągają turystów. To miejsce w gminie Lipka zachwyca

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-06-18 13:35

Region Wielkopolski słynie z jezior i spokojnych zakątków, idealnych na odpoczynek od zgiełku. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, że w jednej z niepozornych wsi kryje się turystyczna perełka, coraz częściej nazywana "Wielkopolskimi Hawajami". Ten malowniczo położony kompleks nad wodą w gminie Lipka ma ogromny potencjał, by stać się hitem na skalę kraju.

Nieodkryta perła w woj. wielkopolskim

Region Wielkopolski w pierwszej kolejności budzi skojarzenia z takimi ośrodkami jak Poznań, Ostrów Wielkopolski czy Gniezno. Tymczasem najpiękniejsze, nieodkryte zakątki tego województwa nierzadko znajdują się z dala od metropolii, w niewielkich osadach ukrytych wśród jezior i lasów. To właśnie tam kryją się miejsca oferujące turystom ciszę, kontakt z naturą oraz bogatą ofertę rekreacyjną.

Właśnie takim urokliwym miejscem jest wieś Łąkie. Choć nie widnieje na pierwszych stronach przewodników, skutecznie kusi miłośników spędzania czasu nad wodą. To w tej miejscowości od niedawna funkcjonuje Centrum Sportowo-Turystyczne, które dzięki swojej egzotycznej aurze dorobiło się miana "wielkopolskich Hawajów". Oferta przygotowana dla odwiedzających jest naprawdę imponująca.

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"Wielkopolskie Hawaje" nad jeziorem Łąkie

Centrum Sportowo-Turystyczne we wsi Łąkie wybudowano na terenie, który od zawsze przyciągał swoimi walorami przyrodniczymi. Piękne usytuowanie tuż nad brzegiem jeziora i otoczenie gęstych lasów dały doskonałe podstawy do stworzenia nowoczesnej infrastruktury sportowej i wypoczynkowej.

Raj dla miłośników aktywnego wypoczynku w gminie Lipka

Ogromnym atutem tego obiektu jest wypożyczalnia sprzętu pływającego. Goście mogą skorzystać z kajaków czy rowerków wodnych, co pozwala na eksplorację okolicy z perspektywy tafli jeziora. Dodatkowym plusem jest bliskość miejscowej szkoły podstawowej, obok której zlokalizowano nowoczesną strefę sportową. Znajdziemy tam boiska wielofunkcyjne oraz kort do tenisa ziemnego.

To było idealne miejsce, aby w sposób naturalny wykorzystać warunki przyrodnicze i utworzyć Centrum Sportowo-Turystyczne. W CST mamy wypożyczalnie sprzętu wodnego, a przy szkole powstał kompleks boisk sportowe do gier zespołowych, kort tenisowy, co razem tworzy świetną ofertą zarówno na spokojny jak i aktywny wypoczynek - relacjonował nam Arkadiusz Porbes zarządzający obiektem.

Dla osób pragnących zostać na dłużej przygotowano zaplecze noclegowe. Na terenie kompleksu usytuowano dwa domki letniskowe, dzięki którym można spędzić kilka dni w otoczeniu przyrody, mając jezioro na wyciągnięcie ręki.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

"Wielkopolskie Hawaje" to nowa perła regionu [ZDJĘCIA]

Grafika porównująca tropikalną plażę z palmami i turkusową wodą (stock) z polską plażą w Wielkopolskich Hawajach w Łąkiem, gdzie widać parasole z trzciny, drewniane leżaki, nowoczesne domki letniskowe w otoczeniu sosnowego lasu. Więcej o miejscu przeczytasz na naszym portalu.
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Klimat Hawajów we wsi Łąkie

Współcześni turyści coraz chętniej poszukują miejsc, które łączą relaks z możliwością aktywnego wypoczynku. Szybkie tempo życia sprawia, że takie obiekty jak ten w Łąkie stają się niezwykle pożądane, a to właśnie mieszkańcy aglomeracji dostrzegają w nich największą wartość. Niewykluczone, że w nadchodzącym sezonie letnim "wielkopolskie Hawaje" będą przeżywać prawdziwe oblężenie.

Wieś Łąkie w woj. wielkopolskim na mapie turystycznej

Wieś Łąkie jest położona w województwie wielkopolskim, w granicach gminy Lipka. Choć to mała miejscowość, funkcjonują tam m.in. przedszkole, szkoła, kościół oraz punkty handlowe. Zaletą jest także dostęp do pięknego akwenu, bazy noclegowej oraz działalności lokalnych firm. Jako ciekawostkę warto przypomnieć, że kilka lat temu to właśnie tu doszło do niefortunnego zdarzenia z nazwą miejscowej parafii. Urzędnicza pomyłka sprawiła, że patronem kościoła został znany polski raper, co stało się prawdziwym hitem internetu - Polski raper został PATRONEM KOŚCIOŁA! Ta wpadka urzędników to HIT INTERNETU.

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