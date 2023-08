i Autor: pixabay.com

Jak tak można?!

Włamał się do domu i ukradł świnkę skarbonkę siostrzenicy! Wujek roku błyskawicznie wszystko wydał

mrok | ago 14:01

To, co zrobił 28-latek spod Śremu jest jak wygranie konkursu na najgorszego wujka roku! Mężczyzna włamał się do domu siostry po to, żeby swojej siostrzenicy ukraść… świnkę skarbonkę. Szczegóły w artykule.