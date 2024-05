Młoda pasażerka zginęła, a kierowca uciekł! Namierzył go dopiero dron

Węże kojarzą się przede wszystkim z bardziej egzotycznymi stronami świata, jednak kilka gatunków występuje również w Polsce. To m.in. zaskroniec zwyczajny, żmija zygzakowata, wąż eskulap i gniewosz plamisty. Większość z nich nie stanowi zagrożenia dla człowieka i wszystkie znajdują się pod ścisłą ochroną. W ciepłe dni wypełzają z ukrycia i wygrzewają się na słońcu, łapiąc promienie słońca. Gdy jest chłodniej, ukrywają się w zacisznych miejscach.

"To prawdziwa plaga"

W Trzciance węże upodobały sobie m.in. przydomowe ogródki, gdzie znalazły bezpieczne schronienie. Jednak ich obecność wcale nie cieszy mieszkańców, którzy twierdzą, że jest ich zdecydowanie więcej niż w latach ubiegłych.

- To prawdziwa plaga w tym roku - mówi jeden z mieszkańców w rozmowie z lokalnym portalem asta24.pl. - Pierwszy pojawił się trzy lata temu, ale takiej ilości jeszcze nie było. Pod daszkiem pomieszczenia gospodarczego mają cieplarniane warunki, to pewnie bardzo im się podoba.

Jak się okazało, "dzicy lokatorzy" to zaskrońce. Charakteryzują się żółtymi plamkami w okolicach głowy za skroniami - stąd ich nazwa. mogą mieć nawet do półtora metra długości. Nie stanowią żadnego zagrożenia dla człowieka, gdyż nie są jadowite. Na widok człowieka najczęściej rzuca się do ucieczki. Zaskrońce żywią się najczęściej płazami i małymi gryzoniami.

Wzmożona aktywność tych gadów wynika z trwającego w kwietniu i maju okresu godowego. W tym czasie samice składają nawet do 40 jaj.

