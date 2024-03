12-letni Borysek przegrał walkę z potworną chorobą. Marzył, by gasić pożary i pomagać innym

17-latka próbowała zabić babcię. Wchodziła na strony o zabójstwach

17-latka podejrzana o usiłowanie zabójstwa babci miała wcześniej przeglądać strony internetowe z informacjami o podobnych zbrodniach - poinformował PAP, powołując się na doniesienia prokuratury w Ostrowie Wielkopolskim. Do zdarzenia doszło 28 grudnia ub.r., gdy według ustaleń śledczych dziewczyna rzuciła się na 67-latkę z nożem, zadając jej rany w obrębie głowy, szyi i ręki. Kobieta trafiła do szpitala, zeznając, że tuż przed atakiem wnuczka poprosiła ją, by ją przytuliła.

17-latka wzorową uczennicą. Teraz badają ją psychiatrzy

Co ciekawe, 17-latka, która w czasie zeznań w prokuraturze przyznała się do zbrodni, miała wcześniej opinię zdolnej uczennicy. Dziewczyna nie sprawiała problemów wychowawczych w domu ani w szkole, a do tego była zżyta z babcią, którą regularnie odwiedzała. W czasie przesłuchania nie wykazała jednak żadnej skruchy z powodu ataku na kobietę, a w toku śledztwa wyszło na jaw, że wśród stron internetowych, które przeglądała, znajdowały się wiadomości poświęcone zabójstwom.

Jak informuje PAP, podejrzana została już zbadana przez biegłych psychiatrów, ale okazało się, że to za mało, dlatego jej obserwacja będzie kontynuowana. Wiadomo ponadto, że w dniu usiłowania zabójstwa babci nie znajdowała się pod wpływem alkoholu ani środków odurzających. Za popełnioną zbrodnię grozi jej 25 lat więzienia.