Zabójstwo małego Nikosia. Sąd oddalił kasację Ziobry

Nie będzie wyższej kary dla Pawła K., zabójcy małego Nikosia z Włocławka - Sąd Najwyższy oddalił kasację Zbigniewa Ziobry, podał PAP. Ówczesny prokurator generalny nie zgadzał się z wyrokiem 25 lat więzienia, który usłyszał w tej sprawie Paweł K., konkubent matki 3-latka. W to miejsce domagał się kary dożywotniego pozbawienia wolności dla mężczyzny, który przed śmiercią dziecka m.in. bił je po całym ciele, zmuszał do do wielogodzinnego stania w miejscu z rozstawionymi nogami lub z podniesionymi do góry rękami obciążanymi różnymi przedmiotami. Mężczyzna ostatecznie doprowadził do utonięcia Nikosia, wrzucając go do nieprzytomnego do wody.

Nie sposób pojąć, jakim motywem kieruje się sprawca, który katuje i zabija bezbronne 3-letnie dziecko. W przypadku Pawła K. jego wyjątkowy sadyzm wobec chłopca, dla którego de facto stał się opiekunem, będąc w relacji z jego matką, sprawia, że stopień zawinienia oskarżonego należy ocenić jako skrajnie wysoki - czytamy w kasacji, którą cytuje PAP.

Sąd Najwyższy przypomniał kulisy zbrodni we Włocławku

Jak informuje PAP, w tej sprawie sądy ustaliły dwie fazy czynu, którego dopuścił się skazany. Pierwszą określono jako okres "wzrastającej brutalności i znęcania się nad dzieckiem", po którym K. zorientował się, że życie Nikosia może być zagrożone. Ratując chłopca w przypływie odruchu, mężczyzna wrzucił go do wanny, czym paradoksalnie doprowadził do jego śmierci. Tych kwestii nie dotyczyła jednak kasacja.

Wyrok 25 lat więzienia usłyszała również mama 3-latka - Agnieszka S. - która odpowiadała za pomocnictwo w zabójstwie. Obrona kobiety również złożyła kasację od orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, ale została ona oddalona.